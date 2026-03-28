Samsun'da Bisikletli Farkındalık Etkinliği

28.03.2026 18:16
Bisikletliler, trafik sorunlarına dikkat çekmek için Atakum'dan Saathane Meydanı'na sürdü.

Samsun'da bir araya gelen bisikletliler, trafikte karşılaştıkları sorunlara dikkat çekmek amacıyla pedal çevirdi.

Atakum'da Çobanlı İskelesi'nde toplanan bisikletliler, İlkadım ilçesine bisiklet sürerek Saathane Meydanı'ndaki grupla birleşti.

Grup, daha sonra yeniden Atakum ilçesine kadar pedal çevirdi.

Grup üyelerinden Abdurrahman Güner, yaptığı açıklamada, bisikletlilerin toplu halde sürüş yaparak trafikte görünürlük kazanmak, daha güvenli, daha adil ulaşım talebini görünür kılmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin dünyanın 317 farklı kentinde her ayın son cumartesi günü düzenlendiğini belirten Güner, Türkiye'de İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir ve Gaziantep'in ardından Samsun'da da farkındalık sürüşlerini her ay gerçekleştireceklerini kaydetti.

Bisikletliler, sürüş sırasında bisikletlerine "Trafik sorununu bisiklet çözecek", "Arabadan in bisiklete bin", "Şeridi paylaşmak medeniyettir", "Trafikte biz de varız" ve "Beni de ailem bekliyor" yazılı pankartlar astı.

Kaynak: AA

