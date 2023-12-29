Samsun\'da Bisikletli Kaza: Sürücü Tutuklandı

SAMSUN'da bisikletiyle işe giden Mehmet Ördek'in (52) otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Gözaltına alınan sürücü Emirhan Kara (19) ise tutuklandı.

Kaza, dün Bafra ilçesi Alpaslan Mahallesi Samsun- Sinop kara yolunda meydana geldi. Mehmet Ördek, işe gitmek için bisikleti ile karşı yola geçmek istedi. Bu sırada Sinop yönünden gelen Emirhan Kara idaresindeki 06 BGN 036 plakalı otomobil, Ördek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce sürüklenen Ördek, hayatını kaybetti. Emirhan Kara, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emirhan Kara, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Mehmet Ördek'in cenazesi ise Alparslan Mahallesi Seyit Ahmet Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Yakıntaş Mezarlığı'na defnedildi.

Öte yandan, kazanın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.