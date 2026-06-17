Samsun'da Biyoteknik Mücadele Projesi - Son Dakika
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Samsun'da Biyoteknik Mücadele Projesi

17.06.2026 19:51
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Samsun'da 110 meyve üreticisine 1600 Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

Samsun'da ihracata yönelik meyve yetiştiriciliği yapan 110 üreticiye, meyve yetiştiriciliğinde kalitenin artırılması ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla 1600 Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, meyve yetiştiriciliğinde kalitenin artırılması ve kimyasal ilaç kullanımının azaltılması hedefiyle "Akdeniz Meyve Sineği Biyoteknik Mücadele Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında meyvelerde çürümeye yol açarak ciddi ürün ve pazar kayıplarına neden olan Akdeniz meyve sineğiyle mücadele etmek ve hasat dönemine yakın kimyasal ilaçlarla meyvelerde kalıntı riski oluşturmamak amacıyla kentte 110 üreticiye 1600 Akdeniz meyve sineği tuzağı verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, bitkisel üretimde hastalık ve zararlılarla mücadelenin oldukça önemli olduğunu ve mücadele edilmediği takdirde üründe ciddi verim ve kalite kayıpları yaşandığını söyledi.

Akdeniz meyve sineğinin de üretimde ciddi manada verim ve kalite kayıplarına neden olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Akdeniz meyve sineği ile mücadele edilmediği takdirde meyvelerde çürüme olur ve ciddi anlamda verim ve kalite kaybı yaşanır. Akdeniz meyve sineği ile mücadelede özellikle kimyasal mücadeleden ziyade biyoteknik mücadeleyi uygulamak istiyoruz ve öneriyoruz. Özellikle geç dönemde kimyasal uygulandığı zaman üründe kalıntıya sebebiyet verebilmekte. Bu da ihracatımızı olumsuz anlamda etkilemektedir. Üreticilerimizin verim ve gelir kaybı anlamına gelmektedir. Dolayısıyla biz biyoteknik mücadeleyi kullanarak hem çevreyi, doğayı korumuş oluyoruz hem kalıntı problemini ortadan kaldırmış oluyoruz hem de daha sürdürülebilir bir üretim yapılmasına da imkan sağlamış oluyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yıldız ise Samsun'da tarımla ilgili, üretimle ilgili her üreticinin yanında olduklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından üreticilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtılarak, tuzağın meyve ağaçlarına nasıl yerleştirileceği konusunda bilgiler aktarıldı.

Kaynak: AA

Akdeniz, İhracat, Ekonomi, Güncel, Samsun, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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