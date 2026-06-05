Samsun\'da Çevre Haftası Etkinliği

Samsun'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Dünya bize emanet" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Dünya bize emanet" temalı etkinliğe katıldı.

Sevgi Kafe önünde düzenlenen etkinlikte profesyonel dalgıçlar tarafından deniz temizliği gerçekleştirildi.

Kurnaz, öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte, çevre bilincinin küçük yaşlarda başladığını belirtti.

Çevre koruma etkinlikleriyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kurnaz, şöyle konuştu:

"Doğayı korumak, çevremizi temiz tutmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak görevidir. Bu bilinçle hareket ederek yeşil, temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlarımızda bilinç ve çevre hassasiyeti uyansın istiyoruz. Denizlerimiz çok önemli. Denizlerimizin, çevremizin kirlenmemesi gerekiyor. Bu bilinç ve duyarlılığın erken yaşlarda başladığına inanarak en çok gençlerimize güveniyoruz. Dünya, atalarımızdan bize kalan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir. Daha temiz bir çevre, daha yeşil bir gelecek ve daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü dünya bize emanet ve onu korumak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi, doğaya sahip çıkma sorumluluğunu küçük yaşlarda kazanması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduk."