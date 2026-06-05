Samsun'da Çevre Haftası Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun'da Çevre Haftası Etkinliği

Samsun\'da Çevre Haftası Etkinliği
05.06.2026 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 'Dünya bize emanet' temalı çevre etkinliği düzenlendi. Dalgıçlar deniz temizliği yaptı.

Samsun'da Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Dünya bize emanet" temalı etkinlik gerçekleştirildi.

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Dünya bize emanet" temalı etkinliğe katıldı.

Sevgi Kafe önünde düzenlenen etkinlikte profesyonel dalgıçlar tarafından deniz temizliği gerçekleştirildi.

Kurnaz, öğrencilerin de yer aldığı etkinlikte, çevre bilincinin küçük yaşlarda başladığını belirtti.

Çevre koruma etkinlikleriyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Kurnaz, şöyle konuştu:

"Doğayı korumak, çevremizi temiz tutmak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek hepimizin ortak görevidir. Bu bilinçle hareket ederek yeşil, temiz ve sağlıklı bir çevre için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İnsanlarımızda bilinç ve çevre hassasiyeti uyansın istiyoruz. Denizlerimiz çok önemli. Denizlerimizin, çevremizin kirlenmemesi gerekiyor. Bu bilinç ve duyarlılığın erken yaşlarda başladığına inanarak en çok gençlerimize güveniyoruz. Dünya, atalarımızdan bize kalan bir miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir emanettir. Daha temiz bir çevre, daha yeşil bir gelecek ve daha yeşil bir dünya için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü dünya bize emanet ve onu korumak hepimizin sorumluluğudur. Çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmesi, doğaya sahip çıkma sorumluluğunu küçük yaşlarda kazanması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlikte yer almaktan memnuniyet duyduk."

Kaynak: AA

Etkinlikler, Eğitim, Samsun, Güncel, Dünya, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Çevre Haftası Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı
Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi Direksiyon başında can verdi, son anlarında faciayı önledi
Baltıklar’da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi Baltıklar'da tansiyon yükseldi: Fransa ve Rusya savaş uçakları burun buruna geldi
Lal Saran’dan babası Sadettin Saran’a duygusal veda Lal Saran'dan babası Sadettin Saran'a duygusal veda
Bolu’da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi Bolu'da iki mezarın taşları kırılıp zarar verildi
5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti 5. kattan düşen 1,5 yaşındaki Ebrar, hayatını kaybetti

16:34
Ve bomba patladı Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
Ve bomba patladı! Galatasaray milli futbolcuyu transfer ediyor
16:12
Reyhanlı’daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
Reyhanlı'daki terör saldırısı davasında karar açıklandı
15:55
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası’ndan servet kazanacak
Fenerbahçe ve Galatasaray Dünya Kupası'ndan servet kazanacak
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizin olduğu yerde bereket olmaz
15:23
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis’te Kamuda istihdam edilecekler
Uzman erbaş ve erlerle ilgili yasa teklifi Meclis'te! Kamuda istihdam edilecekler
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 17:05:45. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Çevre Haftası Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.