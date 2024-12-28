Samsun\'da Çıkan Yangında 11 Kişi Dumandan Etkilendi

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SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürülürken, 11 kişi dumandan etkilendi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Zafer Mahallesi Bahariye Caddesi'ndeki 4 katkı binanın 2'nci katında çıktı. Serdar Bayraktar'a ait evde çıkan yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri yanan evin üst katlarında, balkonda mahsur kalanları yangın söndürme merdiveniyle kurtardı. Dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, 6 kişiye de ambulansta müdahale edildi. Bir kadın da baygınlık geçirerek bekçilerin kollarında ambulansa taşındı. Yanan binanın üst katında oturan Ufuk Öztürk, "Evin içine duman girince yangın olduğunu öğrendim. Yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Evde tek ben vardım. Beni de itfaiye ekipleri çıkardı" dedi.

Binaya dayısını kurtarmak için giren Emre Akyol ise "Binaya girdiğimde alt kat yanıyordu. İçeride kim vardı bilmiyorum. Ben de dayımı çıkartmaya gittim ama dumanlardan dolayı içeri girme şansım yoktu. Yangının neyden çıktığını bilmiyorum. Alt katta salonun yandığını duydum" diye konuştu.

Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun