Samsun'da Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Samsun\'da Cumhuriyet İlkokulu\'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulu'nda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta, siren sesiyle birlikte öğrenciler, okuldaki toplanma alanlarına en doğru şekilde hareket etti. Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, son yıllarda artan afetler nedeniyle öğrencilerin nasıl davranması gerektiğini öğrenmeleri ve bilinçlenmeleri amacıyla böyle bir tatbikat düzenlediklerini belirtti.

28.02.2024 15:54  Güncelleme: 15:56
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu'nda tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Okulda, 28 Şubat Sivil Savunma Günü dolayısıyla yapılan tatbikatta, siren sesiyle birlikte öğrenciler en doğru şekilde okuldaki toplanma alanlarına hareket etti.

Okul Müdürü Mustafa Tuncay Mert, "Ülkemizde ve dünyada son yıllarda deprem, sel ve yangın gibi afetler sık sık yaşanmaya başladı. Özellikle 6 Şubat'ta gerçekleşen deprem örneği var önümüzde. Bizler de bu tür afetlerin yaşanma anında nasıl davranmalıyız ve nasıl hareket etmeliyiz bunları bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle Sivil Savunma Günü münasebetiyle böyle bir tatbikat yaparak öğrencilerimizde bu bilincin oluşmasını sağlamaya çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

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