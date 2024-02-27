Samsun'da düzenlenen kurslarla meslek öğrenenler çalışma hayatına atılıyor - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen kurslarla meslek öğrenenler çalışma hayatına atılıyor

Samsun\'da düzenlenen kurslarla meslek öğrenenler çalışma hayatına atılıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kurslara katılan kursiyerler, meslek öğrenerek çalışma hayatına atılıyor. Açılan 'Aşçı Yardımcılığı ve Türk Mutfağı' kursunda kursiyerlere Samsun'un yöresel yemekleri ve Türk mutfağı yemekleri hakkında detaylı eğitimler veriliyor. Kursiyerler, mutfak tekniklerinde donanım sahibi oluyor ve iş bulma imkanı elde ediyor. Kurs sonunda 'Meslek Eğitim Belgesi' alacak olan kursiyerler, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle çalışma hayatına katılacaklar.

27.02.2024 16:41  Güncelleme: 16:55
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen kurslara katılan kursiyerler meslek öğrenip çalışma hayatına atılıyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, açılan "Aşçı Yardımcılığı ve Türk Mutfağı" kursuna katılan kursiyerlere başta Samsun'un yöresel yemekleri olmak üzere Türk mutfağı yemekleri ile ilgili detaylı eğitimler veriliyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmayla İlçe Halk Eğitim Merkezleri iş birliğiyle açılan meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler, alanlarına göre sektörde iş bulma imkanı buluyor.

Son olarak açılan "Aşçı Yardımcılığı ve Türk Mutfağı" kursuna katılan 39 kursiyer, Samsun'un en önemli lezzetlerinden biri olan kaz tiridi yaptı.

Usta öğretici Mualla Köroğlu, öğrencilerin 450 saatlik bir kurs programına katıldıklarını belirtti.

Kurs boyunca kursiyerlerin mutfak tekniklerinde donanım sahibi olduklarını aktaran Köroğlu, "???????Öğrenciler, maliyet, reçete, gramaj, menü planlama, ürünlerin hazırlama aşamasından tabaklamasına ve servisine kadar her şeyi öğrenmiş oluyorlar. 2023-2024 eğitim yılı içerisinde 2,5 aydır kursumuz devam ediyor. Bu kurs sonunda kursiyerlerimiz 'Meslek Eğitim Belgesi' alacaklar ve bu alanda bir iş edinmeye hak kazanmış olacaklar. Bizlere her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin ise vatandaşların meslek öğrenip istihdama katılmalarını sağlamak amacıyla açılan kurs programlarına çok önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimiz arasında özellikle kadınlar yoğunlukta. Başta kadınlar olmak üzere vatandaşlarımızın meslek sahibi olmalarını için bu tür kurs programlarına katılarak eğitim almaları çok önemli. Kurs sonunda belge alacaklar ve çalışma hayatına katılacaklar. Bu noktada Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızı her alanda olduğu gibi bu tür eğitim çalışmaları için de desteklemeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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