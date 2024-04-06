Samsun\'da düzenlenen operasyonda 2\'si hükümlü 35 kişi yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si hükümlü 35 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve satanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 763 sentetik ecza hapı, 102,56 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram esrar, 2 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda, "uyuşturucu kullanmak" suçundan biri 4 yıl 2 ay, diğeri 2 yıl 3 ay 3 gün hüküm giyen 2 kişinin de aralarında olduğu 35 kişi yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Diğer 33 şüphelinin polisteki işlemleri ise sürüyor.
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