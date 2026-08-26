Samsun\'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 18 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

Emre ÖNCEL/ SAMSUN, SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde kavşaktan elektrikli bisikletle geçtiği sırada otomobilin çarptığı E.T. (18) isimli kadın, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Melik Mahallesi Samsun- Ordu kara yolunda meydana geldi. U.F.C. (57) yönetimindeki 5 AVE 628 plakalı otomobil seyir halindeyken, kavşaktan elektrikli bisiklet ile geçmeye çalışan E.T. (18) isimli kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, E.T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İnceleme sonrası E.T.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.