Samsun'da FETÖ/PDY Üyesi Hükümlü Yakalandı

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Samsun'da FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, FETÖ/PYD üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.D. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.