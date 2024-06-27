Samsun'da fındık rekolte tespit çalışması başladı - Son Dakika
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Samsun'da fındık rekolte tespit çalışması başladı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, Nebiyan ve Kuşkayası ile çevre mahallelerinde bulunan fındık tarlalarında rekolte tespit çalışmaları gerçekleştirildi. İlk inceleme ve gözlemler sonucunda, bu yıl fındığın verimli olduğu ve üreticilerin memnun olacağı belirlendi.

27.06.2024 16:47
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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde fındık rekolte tespit çalışması başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 19 Mayıs Ziraat Odası tarafından oluşturulan ekip tarafından Nebiyan ve Kuşkayası ile çevre mahallelerinde bulunan fındık tarlalarında rekolte tespit çalışmaları gerçekleştirildi.

Rekolte tespit ekibi tarafından bahçelerde dal ve çotanak sayımı yapıldı.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, ilçedeki fındık bahçelerinde kapsamlı çalışma başlattıklarını anlatarak, "İlk inceleme ve gözlemlerimizde, bu yıl fındığın verimli, üreticilerimizin yüzünü güldürecek seviyede olduğunu tespit ettik. Üreticilerimize hayırlı bir harman sezonu diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

İnceleme, 19 Mayıs, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da fındık rekolte tespit çalışması başladı - Son Dakika

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