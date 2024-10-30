Samsun\'da Firari Cezaevi Kaçak Yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş 5 yıl 15 gün hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, "kasten yaralama" ve "hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından toplamda 5 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen F.A'yı yakaladı.
Firari zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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