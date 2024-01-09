Samsun\'da hapis cezası bulunan kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

Samsun'da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince güven uygulaması gerçekleştirildi. Bu kapsamda durdurulan bir tırda bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen B.A'nın (39) GBT sorgulaması yapıldı.

Bu sırada kaçmaya çalışan B.A, görevliler tarafından kısa sürede yakalandı.

B.A'nın uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, yurt dışına kaçmak için tır şoförü O.D. (40) ile belirli bir ücret karşılığında anlaştığı tespit edildi.

Araçta yapılan aramada O.D'ye ait ruhsatsız tabanca ile 7 fişek ele geçirildi.

B.A. işlemlerinin ardından cezaevine konuldu, O.D. ise gözaltına alındı.