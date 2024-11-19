Samsun\'da Hırsızlık Olayı: 154 Bin Lira Değerinde Bakır Eşya Çalındı

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde iki evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloları çalan C.S. (46), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iki farklı evden 154 bin lira değerinde bakır eşya ve kabloların çalınması olayıyla ilgili çalışma yürüttü. Güvenlik kameralarını izleyen polis, hırsızlığı C.S.'nin yaptığını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüpheliyi yakaladı. 'Hırsızlık' ve 'Mala zarar verme' suçlarından gözaltına alınan C.S., emniyete götürüldü.