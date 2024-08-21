Samsun\'da hurda bulunan iş yerinde yangın çıktı

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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde, içerisinde hurda bulunan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Kale Mahallesi'ndeki Sakarya Caddesi ile Ferah Sokak kesişiminde bulunan 5 katlı bir iş yerinin kazan dairesinde çalışan işçilerin hurdaları ayırmak için kullandıkları makineden sıçrayan kıvılcımlardan dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İş yeri sahibinin içeride sanayi tüplerinin olduğunu belirtmesi üzerine çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şerit çekerek vatandaşları uzaklaştırdı. İçeride bulunan tüpler dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı.