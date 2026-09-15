Samsun'da İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Samsun\'da İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı
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Samsun'da afet risklerinin değerlendirilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Samsun'da afet risklerinin değerlendirilmesi ve risklerin azaltılmasına yönelik İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, Samsun'un, afet risklerinin azaltılması konusunda öncü illerden biri olduğunu söyledi.

2021 yılında hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı'nın ardından 2027-2031 dönemini kapsayan yeni plan için çalışmalara başlandığını belirten Tezcan, "Sel, taşkın, yangın ve diğer afet tehlikelerine karşı bütün kurum ve kuruluşlarımızla, şehrin bütün paydaşlarıyla bir araya gelip afet tehlikesi oluşturacak neler var, bunlarla ilgili neler ve hangi vadede yapılabilir gibi sorulara cevap arayacağız. Bu doğrultuda eylem planları ortaya koyacağız." dedi.

Afet öncesinde risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkati çeken Tezcan, "Afet öncesi yapılan bir birimlik yatırım, afet anında 7 ila 15 birimlik kaybın önüne geçebilir. Bu nedenle afet meydana gelmeden önce gerekli faaliyetleri gerçekleştirebilirsek hem can hem de mal kayıplarımızı en aza indirmiş oluruz. Afet yönetiminde kriz yönetiminden risk yönetimi anlayışına geçiş önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da Samsun'da afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, özellikle sel ve taşkın riskine karşı yürütülen çalışmalarda daha fazla gayret gösterilmesi gerektiğini dile getirerek, başta valiliğe bağlı birim ve kuruluşlar olmak üzere Büyükşehir Belediyesinün, tüm kurumların ve sivil toplum örgütlerinin hep birlikte sel ve taşkınla ilgili eylem planında var olan hususları yüzde 100'e getirmeleri gerektiğini vurguladı.

İl Afet Risk Azaltma Planı'nın yalnızca AFAD tarafından hazırlanan bir plan olmadığına dikkati çeken Tavlı, tüm paydaşların sürece katkı sunması ve eylemlerde görev alacak personelin doğru seçilmesinin önemine işaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine değinerek, "Afetlere karşı şehrimizin dirençliliğini artırmak, can ve mal kayıplarını en aza indirmek için tüm kurumlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel, Samsun, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da İl Afet Risk Azaltma Planı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı - Son Dakika
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