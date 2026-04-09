Samsun'da Jandarma Şiddet ve Siber Dolandırıcılıkla Mücadeleyi Anlattı

Samsun'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aile içi ve kadına yönelik şiddet ihbarlarına hızlı ve hassas müdahale edildiğini vurgulayarak, mağdurlar için koruyucu tedbirlerin titizlikle uygulandığını açıkladı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda stant açan jandarma ekipleri, katılımcılara faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Derya Temiz, şiddet ihbarlarına azami hassasiyetle müdahale ettiklerini belirterek, mağdurların güvenliğinin sağlandığını ve risk değerlendirmesi yapılarak koruyucu tedbirler uygulandığını söyledi. Ayrıca, mağdurların Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi, KADES uygulaması gibi haklardan yararlanabileceği bilgisini verdi ve ihbar için çeşitli kurumları sıraladı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Tuğçe Es Pehlivan ise siber dolandırıcılık risklerine karşı uyarılar yaparak, vatandaşların yüksek kazanç vaatli reklamlara itibar etmemesi ve e-ticaret sitelerinde dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Siber suçlarla mücadele birimlerinin 7/24 çalıştığını belirterek, mağduriyet durumunda kolluk kuvvetlerine başvurulmasını önerdi.