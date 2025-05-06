Samsun'da Kaçak Balık Avcılığına Denetim - Son Dakika
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Samsun'da Kaçak Balık Avcılığına Denetim

Samsun\'da Kaçak Balık Avcılığına Denetim

Samsun'da, kaçak balık avcılığını önlemek için 75 denetim yapıldı, 9 kişiye ceza uygulandı.

06.05.2025 11:27
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Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, kentteki su kaynaklarında kaçak balık avcılığının önlenmesi amacıyla denetimlerin artırıldığı bildirildi.

İl Müdürü İbrahim Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, iç sularda 1 Nisan itibarıyla sazangiller av yasağının başladığını hatırlatarak, su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla il sınırında bulunan iç sularda ekiplerin 75 denetim gerçekleştirdiğini belirtti.

Yasak kapsamında denetimlerin aralıksız süreceğini vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

"Su ürünleri kaynaklarımızın korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. 1 Nisan'da başlayan ve 30 Haziran'a kadar sürecek olan sazangiller av yasağı kapsamında şimdiye kadar 75 denetim gerçekleştirdik. Başta Ayvacık ilçesi Hasan Uğurlu ve Suat Uğurlu Baraj Gölleri olmak üzere, Vezirköprü Altınkaya ve Susuz Baraj Gölleri, Bafra ilçesi Derbent Baraj Gölü ile birlikte, doğal balık göllerinde yapılan denetimler neticesinde mevzuata aykırı olarak avcılık yaptığı tespit edilen 9 kişiye idari para cezası uygulanmıştır. Denetimler esnasında yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda kaçak misina ve ip ağların yanı sıra, 1 zıpkın 2 tırıvırı gibi yasak av araçlarına da el konulmuştur."

Sağlam, su ürünleri kaynaklarının gelecek nesillere aktarılması için tüm vatandaşları kanun ve kurallara uymaya davet ederek, kaçak avcılıkla mücadelede duyarlı olunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

3-sayfa, samsun, Güncel, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

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