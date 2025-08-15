Samsun'da kaçak içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki ticaretine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, İlkadım ilçesinde bir adrese düzenledikleri operasyonda 40 litre etil alkol ile 35,5 litre sahte içki ele geçirdi.
Operasyon kapsamında yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Kaçak İçki Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?