Samsun'da Kaçakçılık Operasyonu: 1 Zanlı Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat üzerine Atakum ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 21 bin 600 gümrük kaçağı boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ve bir kilogramlık 20 sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.