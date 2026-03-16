Samsun'da Kamyon Kazası

16.03.2026 14:10
Canik'te bariyerlere çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı, durumu iyi.

SAMSUN'un Canik ilçesinde bariyerlere çarpıp yan yatan kamyonun şoförü Mehmet Ali E. (48), yaralandı.

Kaza, Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Mehmet Ali E.'nin kontrolünü yitirdiği kamyon, bariyerlere çarpıp yan yattı. Kazada, Mehmet Ali E. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mehmet Ali E.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı Çifte cinayetten önce feci şekilde darp edilme anları ortaya çıktı
Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti Irak Petrol Bakanlığı: IKBY, Ceyhan üzerinden petrol ihracatının yeniden başlamasını reddetti
İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi İçişleri Bakanlığı: 72 suçlu yakalanarak ülkemize getirildi
Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu Hırsızlık için çıktığı elektrik direği sonu oldu
Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş İşte Tedesco’nun tazminatı Ayrılığı engelleyen sebep meğerse oymuş! İşte Tedesco'nun tazminatı
Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler’den bomba paylaşım Rakibini 68 metreden avlayan Arda Güler'den bomba paylaşım

14:53
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu İşte fail
Kaymakamlık binasındaki silah seslerinin sebebi belli oldu! İşte fail
14:51
Bakan Çiftçi’den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
Bakan Çiftçi'den dikkat çeken çıkış: Bayrak değişimi olabilir
14:42
İsrail’in Lübnan’a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kara harekatından ilk görüntü
14:28
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
İsrail Ordu Sözcüsü Shoshani: Çatışmalar en az 3 hafta daha sürecek
14:20
İstanbul’un göbeğinde kan donduran cinayet Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
İstanbul'un göbeğinde kan donduran cinayet! Öldürdü, 3 parçaya böldü, kokmasın diye kireç döktü
13:51
İlber Ortaylı’nın cenazesinde büyük ayıp
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp
