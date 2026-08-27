Samsun\'da Kaza: 10 Yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

N.A. idaresindeki 17 FY 329 plakalı otomobil, Samsun-Sinop karayolunda kontrolden çıkarak İ.A.'nın kullandığı 16 ACR 240 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan T.A., Z.A., Y.A., G.A., Z.A., B.D.Ç., A.B.Ç. ve H.A. Alaçam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.