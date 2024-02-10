Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Samsun'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun\'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın, sazlık alanda çıkmış olup çıkış nedeni araştırılmaktadır. Soğutma çalışmaları ise devam etmektedir.

10.02.2024 20:01
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Samsun'da, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde sazlık alanda çıkan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Deltanın Bafra ilçesi Doğanca Mahallesi mevkisinde yaklaşık 10 dönümlük sazlık alanda yangın çıktı.

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir yandan çıkış nedeni araştırılan yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

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