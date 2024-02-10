Samsun\'da Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti\'nde Yangın Kontrol Altına Alındı

SAMSUN'da, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bafra ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yaklaşık 10 dönümlük sazlıkta, öğleden sonra yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar 11'inci Bölge Müdürlüğü, Orman İşletme Bafra Şefliği ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının kontrol altına alındığı öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışması ise sürüyor.
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