Samsun'da Kum Zambakları Sahili Süslüyor - Son Dakika
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Samsun'da Kum Zambakları Sahili Süslüyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda güzel bir görüntü oluşturuyor. Kum zambaklarının koparılması cezai yaptırıma tabi tutulurken, sahil boyunca açan çiçekler hem tatilcilerin hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan önlemler ve bilinçlendirme çalışmaları sayesinde kum zambakları doğal alanlarda çoğalma göstererek sahilleri sonbahara kadar beyaz çiçeklerle süslüyor.

24.07.2024 12:19
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde, yaklaşık 500 metre uzunluğa sahip kumsalda yetişen kum zambakları güzel görüntü oluşturdu.

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce koruma altına alınan kum zambağını koparmanın cezası 387 bin 141 lira.

Kumulların oluşmasında ciddi öneme sahip olan kum zambağı, kumun rüzgardan dolayı dağılmasını da engelliyor. Kum zambakları genelde temmuzda çiçek açmaya başlıyor.

Sahil boyunca çiçek açan kum zambakları, kokusuyla da mest ediyor. Zambaklar, tatilcilerin yanı sıra fotoğrafçıların da ilgisini çekiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesince 2021 yılında, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının yetiştiği alanlarda ateş yakılması, araçla veya evcil hayvanlarla girilmesi yasaklanmıştı. Uyarıcı tabelaların asılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesiyle doğal alanlarında çoğalma gözlemlenen kum zambakları, sonbahara kadar sahilleri beyaz çiçekleriyle süslüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kum Zambakları Sahili Süslüyor - Son Dakika

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