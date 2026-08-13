Samsun'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Samsun'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun\'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Samsun'da sabaha karşı etkili olan kuvvetli yağış, caddeleri göle çevirdi, ulaşımı aksattı.

SAMSUN'da sabaha karşı etkisini artıran kuvvetli sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Canik ilçesinde cadde ve yollar göle dönerken, Tekkeköy ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde su birikintileri oluştu. Dereler taşma noktasına gelirken, sürücüler araçlarıyla suyla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Samsun için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından, gece saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak etkili oldu. Günün ilk saatlerinde şiddetini artıran yağış, özellikle Canik ve Tekkeköy ilçelerinde ulaşımı aksattı. Canik ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar suyla kaplandı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte zorlanırken, yayalar da karşıdan karşıya geçmekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri ile zemin katlarda su baskınları yaşandı. Derelerdeki su seviyesinin yükselmesi, taşkın riskini artırdı.

SANAYİ SİTESİNDE SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Tekkeköy ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'nde de kuvvetli yağış etkili oldu. Bölgedeki bazı yollar ve bağlantı güzergahlarında su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri ulaşımda zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte derelerde su seviyesi yükseldi. Yüksek kesimlerden gelen suların kent merkezine ulaşmasıyla özellikle alçak kesimlerde yollar sular altında kaldı.

MGM'nin sarı kodlu uyarı yaptığı Samsun'da yerel kuvvetli yağışların, bugün, saat 18.00'e kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Kuvvetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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