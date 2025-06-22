Samsun'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 16'ya Ulaştı - Son Dakika
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Samsun'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 16'ya Ulaştı

22.06.2025 11:11
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Samsun, mavi bayraklı plaj sayısını 13'ten 16'ya çıkararak çevre standartlarını yükseltti.

Karadeniz Bölgesi'nde 24 kilometre ile en uzun sahil şeridine sahip Samsun'da mavi bayraklı plaj sayısı, yürütülen çalışmalar sayesinde bu yıl 16'ya ulaştı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin gerekli kriterleri tamamlamasının ardından Samsun'da 13 olan mavi bayraklı plaj sayısı 16'ya yükseldi.

Samsun'daki mavi bayraklı plajların 14'ü Atakum, 2'si ise Terme ilçesinde yer alıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen, AA muhabirine, bir plaja mavi bayrak almak için 38 kriterin karşılanması gerektiğini söyledi.

Samsun sahillerinde mavi bayraklı plaj sayısını artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Tulumen, "Mavi bayrak, belirli süreyle verilen, çevre standartlarını sağlayan uluslararası bir ödüldür. Mavi bayraklı bir plaja gittiğinizde o plajın deniz suyunun temiz olduğunu, engelli tuvaletleri, lavabolar, deniz suyu kalitesi, kumsal temizliği gibi 38 standardı sağladığını anlayabilirsiniz." dedi.

"Temiz, uluslararası standartlarda kaliteli plaj hizmeti vermiş oluyoruz"

Plajların sürdürebilirliğini sağladıklarını dile getiren Tulumen, şöyle devam etti:

"Temiz, uluslararası standartlarda kaliteli plaj hizmeti vermiş oluyoruz. Özellikle bölgemizde yakın zamana kadar 13 olan plajların sayısının 16'ya çıkmasını çok önemsiyoruz. Halihazırdaki plajlarımızın çevre ve sürdürülebilmek anlamındaki kalitesini korurken yaptığımız iyileştirmelerle bu sayıyı 16'ya çıkartmamız, bunları artırdığımız anlamına geliyor. Bu yönüyle de bölgemizde sahil işletmelerimize gerekli önemi verdiğimizi anlıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi, 16 mavi bayrak plaj başvurusunun sahibidir. Bu plajların sayılarını artırmaya çalışıyoruz."

Tulumen, 50'ye yakın ülkede mavi bayraklı plaj bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunların 30'u Avrupa ülkesi. Bu anlamıyla da aslında ülkemiz ve kentimizin turizmine mavi bayraklı plajlarla katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü turistler mavi bayraklı plajları tercih ediyor. Mavi bayraklı bir plajla normal plaj arasında seçim yapmak istediklerinde, tabii ki bildikleri mavi bayraklı plajları tercih etmeleri öncelikli oluyor. Bu anlamda da turizm ekonomisine katkıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 16'ya Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Mavi Bayraklı Plaj Sayısı 16'ya Ulaştı - Son Dakika
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