Samsun\'da Nakliye Aracında 1 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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SAMSUN'un Atakum ilçesinde evden eve nakliye aracı görüntüsü verilen kamyonette 1 ton etil alkol ele geçirildi. Kamyonet sürücüsü H.İ.S. (51), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucunda, Atakum ilçesinde bir kamyonet durdurulup arama yapıldı. Evden eve nakliye aracı görüntüsü verilen kamyonette, bir kısmı beyaz eşya, dolap ve koltuk gibi eşyaların arasına gizlenmiş, bir kısmı ise kolilere konmuş 1 ton etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü H.İ.S., gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,