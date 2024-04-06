Yakakent\'te NARVAS uygulamasında kesici aletler ele geçirildi

Erzincan'da Bayram Tatili İçin Otogara Akın

Erzincan'da vatandaşlar, bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek amacıyla otogara akın etti. Otobüs firmaları yoğunluktan dolayı ek seferler düzenledi. Tatil planlarını önceden yapanlar internet üzerinden bilet alırken, son dakikada tatil planı yapanlar bilet bulmakta zorlandı. Yolculuk fiyatlarının yüksek olması ise vatandaşları endişelendiriyor.