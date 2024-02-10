Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun\'da Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 5 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, İsmail Cantürk'ün kullandığı otomobil ile Tuncay Öztürk'ün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada Cantürk hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

10.02.2024 21:01
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Cantürk'ün kullandığı 55 LV 383 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde Tuncay Öztürk idaresindeki 55 E 0014 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücülerden Cantürk, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

Yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Tuncay Öztürk ile araçlarda bulunan İsmail Bektaş, Hacer Demir, Cemile Öztürk ve İremnur Öztürk, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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