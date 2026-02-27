Samsun'un Ladik ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Samsun'dan Tokat'ın Erbaa ilçesinde giden H.B.A'nın kullandığı 41 ADA 355 plakalı otomobil, ilçe girişi Arnavutlar mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan A.I, K.A. ve A.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ladik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?