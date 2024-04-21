Samsun'un Asarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Mustafa Şahin yönetimindeki 55 GA 743 plakalı otomobil, Asarcık-Kavak kara yolu Kavak mevkisinde Şuayip Gün idaresindeki 55 AAC 975 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki 3 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Asarcık'ta öğretmen olarak görev yaptığı öğrenilen sürücülerden Mustafa Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'un Asarcık ilçesinde otomobil ile hafif ticari araç çarpışması: 5 yaralı - Son Dakika
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son 4 ayda yapılan çalışmalarda aranması bulunan 60 bin 347 şüpheli yakalandı. Hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, öldürme ve cinsel saldırı suçlarından aranan bin 450 şüpheliye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda ise 60 binin üzerinde şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 16 bin 521'i kesinleşmiş hapis cezası bulunan, 43 bin 826'sı ise aranması bulunan kişilerdir. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay Halil Kurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer kişilerin tedavileri ise devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Ordu'da bu yıl 500 dekar alanda üretimi yapılan çilekten 1400 ton rekolte bekleniyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, çilek üretiminin her geçen yıl arttığını belirtti. Geçen yıl 400 dekarda 1200 ton çilek üretimi gerçekleştirildiğini aktaran Yılmaz, bu yıl ise 500 dekar alanda 1400 ton çilek rekoltesi beklediklerini ifade etti. Çilek üretiminin Ordu ekonomisine 90 milyon lira katkı sağlaması bekleniyor.
Canik Belediyespor Kulübü sporcusu Yiğit Keskin, Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda genç erkek 45 kilogram kategorisinde şampiyon oldu ve Muaythai Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
Londra Maratonu'nda Kenyalı atlet Peres Jepchirchir kadınlar kategorisinde dünya rekoru kırarken, Alexander Munyao erkekler kategorisinde birinci oldu. Maratonun ilginç kostümleri ve yardım kuruluşlarına bağış toplama amacı da dikkat çekti.
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Rize Temsilciliği seçimlerinde mevcut başkan Çağrı Tatar, rakibi Nazan Kızıltoprak'ı geride bırakarak 91 oy alarak güven tazeledi. Başkan Tatar, yeni dönemde de Rize İnşaat Mühendisleri Odası'nın başkanlığına seçildiğini açıkladı ve en güzel hizmetleri yapmak için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
Geçtiğimiz günlerde 5.6'lık depremle sarsılan Tokat'ta bir deprem daha yaşandı. Kentin Turhal ilçesinde 4.1 büyüklüğünde yaşanan sarsıntı saat 15.03'te AFAD tarafından kaydedildi. Sarsıntının derinliği 12.38 kilometre olarak ölçülürken olumsuz bir bilgi aktarılmadı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde, ödeme, ihale, alım-satım gibi çeşitli işlemlerin yapılması ikinci bir duyuruya kadar durduruldu.
Sizin düşünceleriniz neler ?