Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Serkan Y. yönetimindeki otomobil ile Eyüp Yasin T. tarafından kullanılan motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

11.02.2024 16:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Serkan Y'nin (39) kullandığı 67 SD 905 plakalı otomobil, İsmet Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, Eyüp Yasin T'nin (17) kullandığı 55 AKD 206 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada yaralanan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Atatürk Bulvarı, Samsun, Bafra, Eyüp, Samsun, Yaralanma, Trafik Kazaları, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:16:12. #1.12#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement