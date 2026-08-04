Samsun\'da Otomobil Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

E.A. idaresindeki 55 ADE 032 plakalı otomobil, Sinop-Samsun kara yolunda aynı yönde giden sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü E.A. ile yanındaki A.İ.A. yaralandı.

Yaralılardan durumu ağır olan A.İ.A, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine, E.A. ise Alaçam Devlet Hastanesine sevk edildi.