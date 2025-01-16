Samsun\'da Otopark Çıkışında Kaza: 1 Yaralı

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SAMSUN'da otoparktan çıkmaya çalışan sürücünün kontrolünü yitirdiği cip 6 otomobile çarptı. Bu araçlardan birinin hastanenin acil servisine girdiği kazada 1 kişi, hafif yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Otoparktan çıkmak isteyen T.Ç. isimli kadının kontrolünü yitirdiği 34 PNR 40 plakalı cip, 6 otomobile çarptı. Bu araçlardan biri, savrulup özel bir hastanenin acil bölümüne girdi. Kazada 1 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Araçlarda hasar oluşan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.