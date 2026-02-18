Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika
Samsun'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Tutuklama

18.02.2026 15:16
Samsun'da seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi öldü, iki zanlı tutuklandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kadifekale Mahallesi'nde 16 Şubat'ta, seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu Yiğit M'nin (19) öldüğü, yanındaki ağabeyi Emirhan M'nin (25) yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan A.G. (19) ile M.K'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'a motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda aracın sürücüsü Emirhan M. ile yanındaki kardeşi Yiğit M. yaralanmıştı. Yaralılardan Yiğit M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ekipler, şüphelilerden A.G'yi Canik ilçesinde, M.K'yi ise İlkadım ilçesinde saklandıkları ikametlerde yakalamıştı.

Kaynak: AA

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
