Samsun\'da Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 2 Tutuklama

Samsun'un İlkadım ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı seyir halindeki araca yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Kadifekale Mahallesi'nde 16 Şubat'ta, seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu Yiğit M'nin (19) öldüğü, yanındaki ağabeyi Emirhan M'nin (25) yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan A.G. (19) ile M.K'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kadifekale Mahallesi Yıldızeli Sokak'a motosikletle gelen maskeli 2 şüpheli, seyir halindeki araca silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda aracın sürücüsü Emirhan M. ile yanındaki kardeşi Yiğit M. yaralanmıştı. Yaralılardan Yiğit M. kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Ekipler, şüphelilerden A.G'yi Canik ilçesinde, M.K'yi ise İlkadım ilçesinde saklandıkları ikametlerde yakalamıştı.
