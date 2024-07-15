Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, Emre ve Eren Kılıç kardeşleri ve arkadaşlarını çağırdı. Tartışmanın ardından İ.A, tüfekle ateş açarak Kılıç kardeşler ile arkadaşlarını yaraladı. Yaralanan kardeşler hastanede hayatını kaybederken, diğer yaralılar ise tedavi altına alındı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

15.07.2024 09:21
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı.

Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç kardeşler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan İ.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Eren Kılıç, Çarşamba, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Öldü, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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