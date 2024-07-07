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Samsun'da şimşekler geceyi aydınlattı

SAMSUN - Samsun'da gece saatlerinde etkili olan şimşekler geceyi aydınlattı.

Samsun'da gece saatlerinde etkili olan gök gürültülü ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, şimşekler ise geceyi aydınlattı. Şimşek çakması ile doğa benzersiz yüzünü gösterdi. Gökyüzünde çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu. O saatlerde hala uyumamış olanlar bu anlara tanıklık etti.