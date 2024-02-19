Samsun'da sokakta bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Samsun'da sokakta bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun\'da sokakta bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde, berber Güven A. tarafından tartıştığı eşinin arkadaşı Eda Yiğit bıçaklanarak ağır yaralandı. Yiğit, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı ve Güven A'nın ayrı yaşamalarından dolayı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

19.02.2024 22:08
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Samsun'un Bafra ilçesinde, sokakta bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi.

Tabakhane Mahallesi Emir Efendi Caddesi'nde, berber Güven A. (31), tartıştığı eşinin arkadaşı Eda Yiğit'i (27) bıçakla ağır yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan bir çocuk annesi Yiğit, hayatını kaybetti.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi olay yerinde gözaltına aldı.

Güven A'nın, eşiyle ayrı yaşamalarından sorumlu olduğu iddiasıyla Eda Yiğit'i bıçakladığı ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Samsun, Bafra, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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