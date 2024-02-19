Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 42 Obje Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 42 Obje Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Tarihi Eser Operasyonu: 42 Obje Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan bir polis uygulamasında durdurulan bir araçta, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi. Ele geçirilen objeler arasında yağlı boya tablo, Osmanlıca belge ve kolye gibi parçalar bulunuyor. Araçta bulunan N.G. ve B.D. isimli 2 kişi, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

19.02.2024 14:19
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Samsun'un İlkadım ilçesinde durdurulan bir araçta tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara yolu üzerindeki polis uygulama noktasında yaptıkları rutin uygulamada, şüphe üzerine bir araç durdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, aralarında yağlı boya tablo, Osmanlıca belge ve kolye gibi parçaların da bulunduğu 42 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.G. ve B.D. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Tarihi Eser Operasyonu: 42 Obje Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

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