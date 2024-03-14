Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun\'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Neşat Y. (54) idaresindeki otomobil, Vezirköprü-Durağan kara yolunda tarlaya devrildi. Olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

14.03.2024 16:47  Güncelleme: 16:48
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Neşat Y. (54) idaresindeki 55 ANM 578 plakalı otomobil, Vezirköprü- Durağan kara yolunda tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsü, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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