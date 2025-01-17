Samsun\'da Tartışma Kanlı Bitti: Kendini Vuran Adam Ağır Yaralı

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SAMSUN'un Bafra ilçesinde eşiyle tartışan İbrahim G. (36), tabancayla kendini vurarak ağır yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde, İshaklı Mahallesi Hızır 8'inci Sokak'ta, Kardelen Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; İbrahim G., eşi Nurselin G. (34) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle sinirlendiği belirtilen İbrahim G., kendisini tabancayla göğsünden vurdu. Nurselin G., komşularından yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından önce Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. İbrahim G.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.