Samsun'da TIR'da 4.7 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da TIR'da 4.7 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi

Samsun\'da TIR\'da 4.7 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi

Samsun'un Havza ilçesinde durdurulan bir TIR'ın yangın tüpünde zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

15.01.2025 11:41  Güncelleme: 11:43
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SAMSUN'un Havza ilçesinde durdurulan TIR'daki yangın tüpüne zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Havza ilçesinde şüphelendikleri TIR'ı takibe alan ekipler, bir süre sonra aracı durdurdu. İlk aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. TIR'daki yangın tüpünde sonradan yapılan bir işlem olduğu fark edildi. Kesilen yangın tüpünün içine zulalanmış 4 kilo 720 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili TIR'daki 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Samsun, Güncel, Havza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da TIR'da 4.7 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da TIR'da 4.7 Kilogram Metanfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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