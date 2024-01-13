 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da tirit gecesinde şehitler unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da tirit gecesinde şehitler unutulmadı

Samsun'da düzenlenen geleneksel kaz tirit etkinliğinde, şehitler için dualar edildi. Sanatçı Uğur Arslan'ın okuduğu şiirler ise herkesi duygulandırdı. Gecede konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, şehitlerin mekanlarının cennet olmasını diledi. KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin ise Kavak'ın gelişimine vurgu yaparak, hak ettiği değeri görmek istediklerini belirtti.

Samsun\'da tirit gecesinde şehitler unutulmadı
13.01.2024 - 23:22,
Abone Ol

Samsun'da tirit gecesinde şehitler unutulmadı

Sanatçı Uğur Arslan'ın şehitlerle ilgili okuduğu şiirler herkesi duygulandırdı

SAMSUN - Samsun'da geleneksel olarak düzenlenen kaz tirit etkinliğinde şehitler için dualar edildi.

Kavak Sanayici İş İnsanları Yöneticileri ve Akademisyenleri Derneği tarafından bir düğün salonunda "Geleneksel Kaz Ekmeği (Tirit)" etkinliği düzenlendi. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte şehitler ve efsane güreşçi dünya ve olimpiyat şampiyonu Yaşar Doğu unutulmadı. Gece ilk olarak Kur'an Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde 'Dolunay' müzik grubun ilahileri eşliğinde semazen gösterisi yapıldı. Geceye katılan sanatçı Uğur Arslan'ın şehitlerle ilgili okuduğu şiirler duygulandırdı.

"Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin"

Tirit gecesinde konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Rahmetli Yaşar Doğu'nun birkaç gün önce 63. ölüm yıldönümünü hemşerilerimizle beraber idrak ettik. Onun hemşerisi olmaktan gurur duyuyorum. Diğer taraftan 9 tane vatan evladımız şehit oldu. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Aynı zamanda KAVSİAD Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık 2 aydan beridir ülkemizin çeşitli yerlerinde bulunan tüm Kavaklı hemşirelerimizi bizzat buldular, takip ettiler. Aslında hiçbir siyasi amaç yok. Başka bir düşünce yok. Sadece hemşirelerimiz birbiriyle görüşsün, kaynaşsın" dedi.

KAVSİYAD Başkanı Serdar Yerişkin ise, "Artık Kavak için kabuğunu kırma vakti gelmiştir. Cumhuriyet'in kurulduğu günden bugüne sadece 5 milletvekili çıkarabilmişiz. Bazı kişilerin 1960 öncesi anlayışla sadece inşaatlarda işçi olarak, ekin tarlalarında ırgat olarak görmek istedikleri Kavaklılar emin olun yok artık. Kavaklılar zamanın gerçeklerine uygun olarak kendilerine geliştirmiş, muasır medeniyetlere ulaşma konusunda kararlılığını sürdürmektedir. Bizler bırakın Samsun'u ülke gündeminde sanattan spora, edebiyattan siyasete, tarımdan sanayiye her alanda hak ettiği değeri almak ve bu değeri görmek istiyoruz" diye konuştu.

Gecede ayrıca Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, İlkadım Belediye Başkan Vekili Hatice Çakır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamza Çalışıcı ve KAVSİYAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Göğüs Hastalıkları Uzm. Prof. Dr. Şevket Özkaya ve Kavak Dernekler Federasyonu Başkanı Bayram Erişgin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların sonunda, konuklara kaz tiridi ikramı yapıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Uğur Arslan, Yaşar Doğu, Dolunay, Samsun, Sanat, Kültür, Belediye, Müzik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da tirit gecesinde şehitler unutulmadı - Son Dakika


23:48
BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
22:54
Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40
De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54
Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52
Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49
Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39
Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi

Son Dakika
23:48 BBP lideri Destici'den ortalığı karıştıran paylaşım! Muhalefet partilerinden tepki yağdı
23:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eskişehirli şehidimizin babasına telefon
22:54 Tüm okullarda pazartesi günü şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
22:40 De Bruyne maça damga vurdu! City uzatmada galibiyete uzandı
21:54 Beşiktaş'taki ilk sınavını kazanan Fernando Santos'tan maç sonu yorumu: Artık aile olmalıyız
21:52 Irak ve Suriye'nin kuzeyine yeni hava harekatı
21:49 Kolombiya'da toprak kayması: 33 ölü, 19 yaralı
21:39 Şehit yakınlarının feryatları Mehmetçik'i ağlattı! Gözyaşlarını silah arkadaşı sildi
21:11 Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek vuruyor: Son 24 saatte 57 terörist etkisiz hale getirildi
20:53 Kara Kartal yeni hocasıyla güldü! Beşiktaş Fatih Karagümrük'ü rahat yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 00:37:38. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da tirit gecesinde şehitler unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement