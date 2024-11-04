Samsun'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Samsun'un İlkadım ilçesinde 2 aracın çarpıştığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Sürücüleri ile plakaları öğrenilemeyen otomobil ile cip, Derecik Mahallesi'ndeki kavşakta çarpıştı.
Kazada, araçlarda hasar oluştu.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kavşağa kontrolsüz giren araçların çarpıştığı anlar yer aldı.
Aynı kavşakta, 18 ile 25 Ekim'de benzer kazalar yaşanmıştı.
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