Samsun'da Tüfeklerle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Tüfeklerle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun\'da Tüfeklerle Yakalanan 3 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılan operasyonda, silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatan ekipler, 3 kişiyi tüfeklerle yakaladı. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan emniyete götürüldü.

17.03.2024 15:11
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Samsun'un İlkadım ilçesinde tüfeklerle yakalanan 3 kişi ekiplerce gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah imalat ve ticaretinin engellenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Ekipler, Kışla Mahallesi'nde M. A, R. A. ve F. T'nin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Aramalarda, 3 ruhsatsız tüfek ve 15 kartuş ele geçirildi.

Operasyonda, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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