Samsun'da Uyuşturucu Hap Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atakum ilçesinde belirlenen bir ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada, 47 bin 769 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarma merkezine götürüldü.
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