Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 17 şüpheli gözaltına alındı ve zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

26.07.2024 13:05
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Samsun'da gerçekleştirilen denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 121 sentetik ecza hapı, 261,46 gram esrar, 251,21 gram sentetik uyuşturucu, 23 kök kenevir bitkisi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 17 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA

Operasyon, Kenevir, Samsun, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 17 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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