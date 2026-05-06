Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu: 172 Bin Hap Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen operasyonda 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tekkeköy ilçesinde belirlenen depo ve ikamete operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 172 bin 713 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyete götürüldü.
