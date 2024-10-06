Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 371 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, F.B. (24) ve C.S'nin (22) uyuşturucu madde satışı yaptıkları şüphesiyle ikametlerine operasyon düzenledi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 371 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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